Пропавшего в Ловозеро мужчину нашли мертвым

Александра Фефелова искали с 5 июня. Фото: vk.com/severspas51
Почти три недели в Мурманской области длились поиски 32-летнего Александра Фефелова. Последний раз его видели у магазина «Вирма» в Ловозере.
Волонтеры, которые участвовали в поисках, призывали владельцев вездеходов и квадроциклов присоединиться к ним, чтобы прочесать лес. Увы, работа на местности завершилась печально.
- Найден, погиб, - сообщили в поисково-спасательном отряде «СеверСпас».
Иные подробности пока не сообщаются.
Напомним: в Мурманской области объявили новый поиск пропавшего человека. 61-летнего Анатолия Гусейнова из Титана в последний раз видели 10 июня, с тех пор он не выходит на связь с родными.
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