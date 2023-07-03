В Мурманске ищут массовку для съемок сериала «Юг»

В Мурманске киношники ищут массовку для съемок сериала «Юг». Фото: vk.com/nordfilm51

В Мурманске киношники ищут массовку для съемок сериала «Юг». Съемки пройдут 8 июля.

- Нужна массовка разного возраста и пола, дети 10-12 лет, женщина старше 45 лет и мужчина старше 50 лет, - сообщили в группе «Нордфильм».

Желающих поучаствовать просят рассчитывать свои силы и время, в день съемок ничего не планировать. Обратиться можно через личные сообщения к Екатерине Мавлютовой.

Напомним: движение на автоподъезде к Териберке ограничат на три дня из-за съемок фильма.

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