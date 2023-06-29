Движение на автоподъезде к Териберке ограничат на три дня из-за съемок фильма

Автомобилистов просят проявить понимание и учитывать ограничения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Дорогу на Териберку частично перекроют 4,5 и 6 июля. Это связано с проведением съемок фильма под рабочим названием «52 герца».

- С 18.00 до 04.00 будет введено ограничение движения транспорта на половине проезжей части автоподъезда к Териберке на участке дороги с 36 по 37 километр, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Автомобилистов просят проявить понимание и учитывать ограничения.

Напомним: автоподъезд к Североморску перекроют для движения на три дня.

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