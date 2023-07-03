В Кандалакше пройдет фестиваль авторской песни «Ромашковое море»

9 июля в Кандалакше состоится фестиваль авторской песни «Ромашковое море».
Фото: Антон ЗАБИРОВ
9 июля в Кандалакше состоится фестиваль авторской песни «Ромашковое море».
Праздник развернется на берегу Кандалакшского залива на Монастырском наволоке. Участников фестиваля ждет общая трапеза, концерт и литургия в часовне, которую должны достроить ко дню праздника.
Напомним: в Мурманске 8 июля пройдет фестиваль по запуску воздушных змеев.
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