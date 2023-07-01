В Мурманске 8 июля пройдет фестиваль по запуску воздушных змеев

Праздник пройдет в Мурманске в детском городке «Сказка».
Фото: Иван МАКЕЕВ
Северян приглашают на региональный фестиваль по запуску воздушных змеев. Он пройдет в Мурманске в детском городке «Сказка» 8 июля в 15.00.
Праздник приурочен ко Дню семьи, любви и верности.
- В программе мероприятий - семейный квест с гарантированным призом, интерактивные площадки и развлекательная программа, акция «#Мывместе», мастер-классы и фотозона, - сообщили в правительстве Мурманской области.
Первые 30 участников, которые пройдут регистрацию, получат воздушный змей от организатора фестиваля – Центра добровольчества и молодежных движений.
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