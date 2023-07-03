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НовостиОбщество3 июля 2023 8:38

В МЧС наградили мужчину, спасшего из пожара в Зеленоборском пятерых человек

Александр Гущин увидел густой черный дым, который шел от соседнего дома
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В ГУ МЧС по Мурманской области наградили жителя Апатитов Александра Гущина, который спас в Зеленоборском пятерых людей из пожара. Фото: mchs_murmansk

В ГУ МЧС по Мурманской области наградили жителя Апатитов Александра Гущина, который спас в Зеленоборском пятерых людей из пожара. Фото: mchs_murmansk

В ГУ МЧС по Мурманской области наградили жителя Апатитов Александра Гущина, который спас в Зеленоборском пятерых людей из пожара.

Напомним: ночью 6 июня северянин, проезжая мимо, увидел густой черный дым, поднимавшийся от дома соседей на площади Культуры. Он разбудил людей и вызвал экстренные службы.

- Ожидая приезда огнеборцев, Александр вывел из дома пятерых жильцов и спас им жизни, - отметили в МЧС региона.

За проявленную отвагу апатитчанину вручили почетную грамоту Главного управления МЧС России по Мурманской области, благодарственное письмо администрации Зеленоборского, а также памятные подарки.

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