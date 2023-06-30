В Мурманской области отменили все введенные из-за коронавируса ограничения

В Мурманской области отменили все ковидные ограничения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области отменили все ковидные ограничения. Об этом сообщает оперштаб региона.

- С 30 июня в Заполярье отменяется режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19, - отметили в ведомстве.

Такое решение приняли после улучшения эпидемиологической обстановки в регионе и в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ.

Напомним: 22 жителя Мурманской области заразились коронавирусом за неделю.

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