В Мурманской области отменили все введенные из-за коронавируса ограничения

В Мурманской области отменили все ковидные ограничения.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области отменили все ковидные ограничения. Об этом сообщает оперштаб региона.
- С 30 июня в Заполярье отменяется режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19, - отметили в ведомстве.
Такое решение приняли после улучшения эпидемиологической обстановки в регионе и в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ.
Напомним: 22 жителя Мурманской области заразились коронавирусом за неделю.
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