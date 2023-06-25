Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье25 июня 2023 15:32

22 жителя Мурманской области заразились коронавирусом за неделю

Число новых случаев снижается
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Больше всего новых заболевших приходится на Мурманск - 9 новых случаев, всего 74 676.

Больше всего новых заболевших приходится на Мурманск - 9 новых случаев, всего 74 676.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб Мурманской области привел свежие данные о заболеваемости коронавирусом в регионе. По сравнению с прошлой неделей, количество новых случаев идет на спад.

- С 18 по 24 июня зарегистрировано 22 новых случая заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 150 460, - уточнили в оперштабе.

Больше всего новых заболевших приходится на Мурманск - 9 новых случаев, всего 74 676.

Напомним: в Мурманской области выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru