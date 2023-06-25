22 жителя Мурманской области заразились коронавирусом за неделю

Больше всего новых заболевших приходится на Мурманск - 9 новых случаев, всего 74 676. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб Мурманской области привел свежие данные о заболеваемости коронавирусом в регионе. По сравнению с прошлой неделей, количество новых случаев идет на спад.

- С 18 по 24 июня зарегистрировано 22 новых случая заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 150 460, - уточнили в оперштабе.

Больше всего новых заболевших приходится на Мурманск - 9 новых случаев, всего 74 676.

Напомним: в Мурманской области выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом.

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