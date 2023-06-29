В Мурманске заметили необычное объявление с цветами

Фото: gov-murman.ru/

На одном из домов Мурманска появилось необычное объявление, которое дарит прохожим улыбку.

- Тебе давно не дарили цветы, бери на здоровье! — написано в объявлении, приклеенном на одном из подъездов. Фотографию опубликовали в группе Мурманск (18+).

Фото: vk.com/murmanskgroup

Под текстом на отрывных листах автор нарисовал разные цветы, чтобы каждый смог взять себе по милому «подарку».

Напомним: жители Титана возмущены выброшенным на улицу хлебом.

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