В Мурманске заметили необычное объявление с цветами

Фото: gov-murman.ru/
На одном из домов Мурманска появилось необычное объявление, которое дарит прохожим улыбку.
- Тебе давно не дарили цветы, бери на здоровье! — написано в объявлении, приклеенном на одном из подъездов. Фотографию опубликовали в группе Мурманск (18+).
Фото: vk.com/murmanskgroup
Под текстом на отрывных листах автор нарисовал разные цветы, чтобы каждый смог взять себе по милому «подарку».
Напомним: жители Титана возмущены выброшенным на улицу хлебом.
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