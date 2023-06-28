Жители Титана возмущены выброшенным на улицу хлебом

Ситуация происходит уже не первый раз и сильно возмущает кировчан. Фото: vk.com/tvoy_kirovsk

В поселке Титан, что находится под Кировском, в районе собачьего приюта дачники нашли выброшенный хлеб. Ситуация происходит уже не первый раз и сильно возмущает кировчан.

- Очень стыдно за тех, кто вот так может бросить хлеб на дорогу. Остановите, пожалуйста, этих людей, если станете свидетелями такого кощунства! - призывают в администрации Кировска.

Напомним: глава администрации Мурманска возмутился уничтожением кустов сирени на проспекте Ленина.

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