В мурманском детском саду № 97 идет ремонт ясельной группы

В Мурманске обновляют ясельную группу в детском саду № 97, что находится на улице Полярные Зори. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске обновляют ясельную группу в детском саду № 97, что находится на улице Полярные Зори. Дошкольное учреждение стало одним из победителей проекта «Арктическая школа», выиграв грант.

Ход ремонтных работ проконтролировали глава администрации города Юрий Сердечкин и глава Мурманска Игорь Морарь.

Дошкольное учреждение стало одним из победителей проекта «Арктическая школа», выиграв грант. Фото: Администрация города Мурманска

- Детский сад представил на конкурс проект «На Севере – малыши!», благодаря которому преобразится ясельная группа. Для ее ремонта используются экологические стройматериалы. Ремонт проведут в туалетных комнатах, а дизайн группы станет более эстетически приятным и современным, - отметил Игорь Морарь.

Напомним: в Мурманске до конца 2024 года планируют обновить все окна в школах.

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