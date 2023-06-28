В Мурманске до конца 2024 года планируют обновить все окна в школах

В Мурманске продолжается замена окон в образовательных учреждениях. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске продолжается замена окон в образовательных учреждениях. Так, уже обновили стеклопакеты в 25 школах, еще 8 - на очереди.

- Программа «Теплое окно», которую реализуем в рамках плана «На Севере - жить», отлично себя зарекомендовала. К концу 2024 года при дальнейшей поддержке губернатора Андрея Чибиса современные окна появятся во всех школах Мурманска, - отметил глава администрации города Юрий Сердечкин.

В прошлом году оконные блоки заменили в каждой третьей школе региона - установили более 4,5 тысяч.

Напомним: в мурманской гимназии появятся химическая лаборатория и мобильный лингафонный кабинет.

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