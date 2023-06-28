Малыш, которого сняли на видео, был без мамы и бегал у воды. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кандалакшском районе заметили лосенка. Малыш, которого сняли на видео, был без мамы и бегал у воды.

- После съемки он поплыл в сторону «Японии», - написали в группе «Кандалакша вкурсе» (18+).

Напомним: в Кандалакшском заповеднике в фотоловушку угодил «танцующий медведь», а в у дороги Апатиты - Кировск сняли на видео осторожных лосей.

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