В Мурманской области за год разрешили добыть 132 медведя

В Мурманской области установили лимит добычи бурого медведя на сезон с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Мурманской области установили лимит добычи бурого медведя на сезон с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года.

Всего на Кольском полуострове обитает 852 медведя, из них охотникам и охотоведами разрешено ликвидировать 132 особи с условием, что они должны быть старше года.

- Добытого бурого медведя необходимо направлять на лабораторные исследования для исключения опасного заболевания, общего для человека и животных – трихинеллеза. На исследование (экспертизу) направляются диафрагма, а также жевательные и межреберные мышцы, - пояснили в минприроды.

За отказ это сделать грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

В 2022 году в регионе насчитали 921 медведя, что является самым низким показателем за последние пять лет. Пик пришелся на 2020 год – 1118 особей.

Лидер по количеству косолапых уже который год Терский район, там их водится 150, следом идут Кольский район (93), Кандалакшский район (88), Кировск с подведомственной территорией (89), Ковдорский район (83), Ловозерский район (51), Апатиты с подведомственной территорией (48), Мончегорск с подведомственной территорией (38), Печенгский округ (30) и Оленегорск с подведомственной территорией (25).

Подробнее о численности медведей на Кольском полуострове читайте в «медвежьей карте» от «КП»-Мурманск».

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