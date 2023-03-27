«Медвежья карта»-2023 в Мурманской области: где больше всего на Кольском полуострове водится медведей

В минприроде региона рассказали, сколько особей косолапого водится в разных районах Кольского полуострова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 21 марта в Мурманской области стартовал сезон охоты на бурого медведя, который продлится до 10 июня. В минприроде региона рассказали, сколько особей косолапого водится в разных районах Кольского полуострова.

Так, всего в нашей области в 2022 году насчитали 921 медведя, что является самым низким показателем за последние пять лет. Пик пришелся на 2020 год – 1118 особей.

Лидер по количеству косолапых уже который год Терский район, там их водится 150, следом идут Кольский район (93), Кандалакшский район (88), Кировск с подведомственной территорией (89), Ковдорский район (83), Ловозерский район (51), Апатиты с подведомственной территорией (48), Мончегорск с подведомственной территорией (38), Печенгский округ (30) и Оленегорск с подведомственной территорией (25).

Всего в нашей области в 2022 году насчитали 921 медведя. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Всего за сезон в Мурманской области охотникам разрешили отстрелить 102 медведей. Но желающим это сделать надо помнить о важном правиле.

- Добытого бурого медведя необходимо направлять на лабораторные исследования для исключения опасного заболевания, общего для человека и животных – трихинеллеза. На исследование (экспертизу) направляются диафрагма, а также жевательные и межреберные мышцы, - пояснили в минприроды.

За отказ это сделать грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

В Мурманской области мишки еще не вышли из зимней спячки. Оно и понятно, ведь за окном - сплошные сугробы и морозы.

Как рассказал «КП»-Мурманск» сотрудник Лапландского природного заповедника Алекс Гилязов, медведи должны проснуться в середине апреля. В прошлом году след косолапых был замечен 11 апреля.

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