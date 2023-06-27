В Мурманской области 27 июня ожидаются дожди

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. 27 июня в регионе пройдут дожди.

- Ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха +14+19 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

28 июня воздух прогреется до +23, а 29 июня вновь похолодает.

Напомним: жителей военного ЗАТО в Мурманской области предупредили о медведе.

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