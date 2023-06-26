В районе улицы Шабалина в Мурманске перевернулась бетономешалка

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: vk.com/murmansk_dtp
На автоподъезде к Мурманску днем 26 июня перевернулась бетономешалка. Водитель не справился с управлением при повороте на улицу Шабалина.
- В ДТП никто не пострадал, транспорт получил механические повреждения, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Напомним: в Мурманске отъезжающий от остановки автобус наехал на ногу мужчины. Северянин попытался зайти в транспорт, но водитель закрыл дверь в движении.
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