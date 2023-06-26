В районе улицы Шабалина в Мурманске перевернулась бетономешалка

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: vk.com/murmansk_dtp

На автоподъезде к Мурманску днем 26 июня перевернулась бетономешалка. Водитель не справился с управлением при повороте на улицу Шабалина.

- В ДТП никто не пострадал, транспорт получил механические повреждения, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним: в Мурманске отъезжающий от остановки автобус наехал на ногу мужчины. Северянин попытался зайти в транспорт, но водитель закрыл дверь в движении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru