В Мурманске отъезжающий от остановки автобус наехал на ногу мужчины

Как сообщают в соцсетях, водитель автобуса двинулся в путь, не закрыв двери и не убедившись, что никого нет. Фото: t.me/groupmurmansk

В Мурманске мужчина получил травму ноги при попытке зайти в автобус №107. Инцидент произошел вечером 25 июня на проспекте Героев Североморцев.

- 37-летний пешеход, пытаясь сесть в автобус, упал на проезжую часть, после чего транспорт начал отъезжать и наехал на северянина. Мужчина обслужен амбулаторно, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Как сообщают в соцсетях, водитель автобуса двинулся в путь, не закрыв двери и не убедившись, что никого нет.

Напомним: в АО «Электротранспорт» прокомментировали ситуацию с задымлением автобуса.

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