Стало известно, из-за чего в Мурманске задымился пассажирский автобус

Произошла техническая неполадка. Фото: t.me/groupmurmansk

В Мурманске 21 июня заметили задымившийся пассажирский автобус. При этом в МЧС региона сообщили, что возгорания не было.

О том, что случилось с транспортом, нам рассказал гендиректор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.

- Произошла техническая неполадка - вытекло пять литров охлаждающей двигатель жидкости. Такое не часто, но случается, причем и зимой тоже. Так что теплая погода на это не влияет, - поделился руководитель с «КП»-Мурманск».

Напомним: Мурманск до осени получит 30 новых троллейбусов в лизинг.

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