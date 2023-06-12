Мурманск до осени получит 30 новых троллейбусов в лизинг

Новые троллейбусы поступят в регион уже осенью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенью в Мурманске на линии выйдут 30 новых автобусов, которые Государственная транспортная лизинговая компания поставит в лизинг. Это стало возможным благодаря льготному финансированию государственной корпорации развития ВЭБ.РФ - на обновление парка общественного транспорта в столице Заполярья выделили 353 миллиона рублей.

- Это задача, над которой мы системно работаем последние несколько лет. Только за последние два года закупили 180 автобусов и троллейбусов. И это обновило 77 % всего парка Мурманской области на регулируемых маршрутах. В ряде муниципалитетов он заменён полностью. А благодаря этим 30 троллейбусам автопарк общественного транспорта города Мурманска будет обновлен уже на 51%, – сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Благодаря 30 новым троллейбусам, доля устаревшего парк снизится с 44% до 19%.

Напомним: Мурманская область будет сотрудничать с Республикой Беларусь по поставкам общественного транспорта. Менять автобусы и троллейбусы необходимо ежегодно.

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