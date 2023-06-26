Андрей Чибис поручил отработать жалобы северян на неубранный мусор и свалки

Губернатор Андрей Чибис поручил разобраться с проблемами. Фото: Правительство Мурманской области

За минувшую неделю в Центр управления региона поступило 889 сообщений от северян, из них отработали 592. Как сообщил замруководителя ЦУР Дмитрий Каменский на оперативном совещании, жители Мурманской области часто жаловались на неубранный мусор и отсутствие урн в общественных местах.

В том числе были сообщения, что региональный оператор несвоевременно вывозит мусор в Ленинском округе Мурманска, поэтому им приходится заниматься уборкой самостоятельно. Также мурманчане писали, что на улице Позднякова со строительного объекта вывозятся отходы в сопки.

Губернатор Андрей Чибис поручил разобраться с проблемами.

- Прошу все сигналы наших граждан о неубранном мусоре и свалках отработать. Аппарату правительства поручаю взять на контроль качество обработки данных обращений, — отметил глава региона.

Напомним: волонтеры проведут уборку у 45-летнего маяка в Кашкаранцах.

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