Волонтеры проведут уборку у 45-летнего маяка в Кашкаранцах

Волонтеры проведут уборку у маяка в Кашкаранцах. Фото: Олег ФИЛОНОК

Летом в Мурманской области пройдет одна из самых сложных и нужных уборок - волонтеры доедут до маяка в Кашкаранцах, чтобы собрать мусор на территории вокруг него. Акция пройдет с 7 по 10 июля.

- В этом году мы берем еще одну амбициозную задачу - благоустройство маяка. Ведь это не только навигационное оборудование, но и привлекательное место для туристов, красивое и романтичное. При этом попасть на территорию маяков очень сложно, поэтому для волонтеров это своеобразное вознаграждение за активное участие в акциях. Я благодарю Северный флот за поддержку этой инициативы, за неравнодушную позицию командующего Александра Алексеевича Моисеева – за то, что мы можем все это делать вместе, - сообщила руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Среди всех маяков этот навигационный ориентир один из самых доступных для посещения, издалека его могут увидеть туристы. Как отметили в Русском географическом обществе, по одной из версий, название Кашкаранцы происходит от саамского слова «коашкрентыей». «Коашк» обозначает болотистую местность с мелким кустарником, «рент» или «рынта» — берег, а «ыей» — большой ручей.

Заявки от лидеров волонтерских движений, которые хотят принять участие в уборку, принимают до 30 июня.

Напомним: в декабре 2022 года минкульт Мурманской области опубликовал постановление о признании Святоносского маяка объектом культурного наследия федерального значения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru