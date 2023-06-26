В Мурманске праздничный концерт на День молодежи собрал шесть тысяч гостей

Мурманская область стала одним из 15 регионов в стране, где прошли флагманские мероприятия Росмолодежи. Фото: gov-murman.ru
В Мурманске 24 июня отметили День молодежи. Концерт в честь праздника, а также различные интерактивные площадки, собрал порядка шести тысяч жителей гостей, о чем сообщил губернатор Андрей Чибис.
- Важно, что программа была не только развлекательной, но и полезной для нашей молодежи, которая находится в активном поиске себя и хочет развиваться в Заполярье, – отметил глава региона
Мурманская область стала одним из 15 регионов в стране, где прошли флагманские мероприятия Росмолодежи. Хедлайнером праздника стала певица Ольга Серябкина. Также северян ждало выступление Родиона Газманова и звезд шоу «Голос».
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