В Мурманске праздничный концерт на День молодежи собрал шесть тысяч гостей

Мурманская область стала одним из 15 регионов в стране, где прошли флагманские мероприятия Росмолодежи. Фото: gov-murman.ru

В Мурманске 24 июня отметили День молодежи. Концерт в честь праздника, а также различные интерактивные площадки, собрал порядка шести тысяч жителей гостей, о чем сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Важно, что программа была не только развлекательной, но и полезной для нашей молодежи, которая находится в активном поиске себя и хочет развиваться в Заполярье, – отметил глава региона

Мурманская область стала одним из 15 регионов в стране, где прошли флагманские мероприятия Росмолодежи. Хедлайнером праздника стала певица Ольга Серябкина. Также северян ждало выступление Родиона Газманова и звезд шоу «Голос».

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