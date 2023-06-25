Выступление Ольги Серябкиной на Пяти Углах в Мурманске сняли на видео

Также для северян выступили певец Родион Газманов и звезды шоу «Голос» Александра Воробьева и Антон Токарев. Фото: vk.com/murmol51

24 июня в Мурманске с размахом отметили День молодежи. Хедлайнером праздника стала экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина, ее выступление сняли на видео.

Также для северян выступили певец Родион Газманов и звезды шоу «Голос» Александра Воробьева и Антон Токарев.

В рамках фестиваля работали 10 интерактивных площадок, где ребятам рассказали о карьерных и образовательных возможностях, провели мастер-классы и творческие встречи. Также прошли соревнования по гиревому спорту и баскетболу, летний Чемпионат по юкигассен.

Напомним: на набережной в Коле прошел фестиваль для выпускников «Арктический берег».

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