На набережной в Коле прошел фестиваль для выпускников «Арктический берег»

Всего праздник объединил 3,5 тысячи школьников практически из всех уголков региона. Фото: gov-murman.ru/

В жаркий день 24 июня в Мурманской области проходило сразу несколько масштабных мероприятий. Одно из них - фестиваль для выпускников «Арктический берег», который второй год подряд собирает ребят на Поморской набережной в Коле.

Выпускников поздравила вице-губернатор региона Елена Дягилева.

- Мы вами очень гордимся! И желаем, чтобы все мечты, которые вы сегодня написали на бортах белых корабликов, загадали, глядя как зажигается маяк, обязательно сбылись! Мы в вас верим! Но главное, чтобы в вас всегда была вера в самих себя. И, конечно, вы всегда можете рассчитывать на то, что родной берег, Мурманская область, готов принять вас с распростертыми объятиями, – отметила замгубернатора, обращаясь юным северянам.

Всего праздник объединил 3,5 тысячи школьников практически из всех уголков региона. Юных северян ждали красочные фотозоны, тематические площадки, школа диджеинга, зона отдыха с пуфами, пространство виртуальной реальности. На сцене выступили Просто Лера и Xolidayboy.

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