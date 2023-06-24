Андрей Чибис: Мурманская область - с президентом, никому не позволим нас разобщить

Андрей Чибис сообщил о поддержке президента со стороны северян. Фото: правительство Мурманской области

24 июня президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с речью о важности единения во время проведения спецоперации. Накануне в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Евгения Пригожина ФСБ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

После выступления президента обращение к северянам записал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Мурманская область всегда делала, делает и будет делать все для страны. Северяне держали рубежи во время Великой Отечественной войны. Сегодня северяне единым фронтом куют победу над неонацизмом. Мы не позволим никому нас разобщить. Мы будем двигаться только вперед за нашим лидером. Мурманская область - с президентом, Мурманская область - с Россией, - отметил Андрей Чибис.

Власти Мурманской области повысили меры безопасности в регионе. Губернатор сообщил, что обстановка контролируемая и спокойная. Массовые мероприятия в регионе отменять не стали, 24 июня в центре Мурманска отмечают День молодежи, в Полярных Зорях - юбилеи города и Кольской АЭС, также в регионе проходит форум-фестиваль волонтеров «Арктика. Лед тронулся».

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