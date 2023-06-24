В Мурманской области повысили меры безопасности после вооруженного мятежа

Обстановка в Заполярье спокойная и контролируемая. Фото: правительство Мурманской области
Власти Мурманской области повысили меры безопасности в регионе после вооруженного мятежа, начавшегося с заявления Евгения Пригожина. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.
- Обстановка в Заполярье спокойная и контролируемая. Приняты необходимые меры по повышению безопасности, - сказал глава региона.
Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин отметил, что городские службы областного центра работают в штатном режиме.
Напомним: 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции - КТО.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что распространяемые от имени Пригожина заявления не соответствуют действительности, назвав это информационной провокацией. Генпрокуратура РФ признала законным возбуждение уголовного дела в отношении бизнесмена по факту организации вооруженного мятежа.
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