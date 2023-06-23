В Мурманске наградили работников сферы молодежной политики и активную молодежь

Торжественная церемония прошла в Центре современного искусства «Сопки21А». Фото: Администрация города Мурманска
В Мурманске в преддверии Дня молодежи наградили работников сферы молодежной политики и молодых людей, которые активно участвуют в жизни города.
Торжественная церемония прошла в Центре современного искусства «Сопки21А». Отличившихся северян поздравил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.
- Желаю вам вдохновения и неиссякаемой энергии для воплощения в жизнь всех планов. Верьте в себя, все получится! - отметил он.
Напомним: доля проживающей в Мурманской области молодежи снижается.
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