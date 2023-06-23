Доля проживающей в Мурманской области молодежи снижается

По данным переписи 2020 года, более 49% молодых жителей Мурманской области состоят в зарегистрированном и незарегистрированном браке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии Дня молодежи, который отмечается 24 июня, Мурманскстат опубликовал занимательные данные о молодых северянах, проживающих в Мурманской области.

К молодежи в России относятся граждане от 14 до 35 лет включительно. Так, на начало 2023 года в Заполярье проживали более 170 тысяч человек (78 тысяч девушек и 92 тысячи юношей) этого возраста. Это 26% от всего населения региона.

Отмечается, что доля молодежи в регионе постепенно снижается.

- По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, она составляла 34%, что на 8 процентных пунктов больше, чем сейчас, - отметили в ведомстве.

Высшее и послевузовское образование есть у 28% северян в возрасте от 15 до 34 лет, а среднее профессиональное - у 35%.

По данным переписи 2020 года, более 49% молодых жителей Мурманской области состоят в зарегистрированном и незарегистрированном браке.

Напомним: стала известна программа мероприятий на День молодежи в Мурманске.

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