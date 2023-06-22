В Мурманской области 23 июня воздух прогреется до +25

В Мурманской области продолжает стоять теплая, можно даже сказать, жаркая погода. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжает стоять теплая, можно даже сказать, жаркая погода. 23 июня будет до +25 градусов, так что самое время гулять!

- Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14, днем +20+25, в Терском районе +14+19 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним, что костры в лесах сейчас разводить нельзя. В регионе действует особый противопожарный режим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru