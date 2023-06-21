В Мурманской области действует особый противопожарный режим

Будут усилены меры профилактики, в том числе проведение рейдов и патрулирования лесов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Особый противопожарный режим ввели в Мурманской области из-за жаркой погоды и крупных лесных пожаров. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Так, пока действует особый режим, запрещается посещение лесов, разведение там костров, использование открытого огня, мангалов, сжигание мусора, травы и горючих материалов.

- Сумма штрафов составляет для граждан от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц от 60 до 90 тысяч рублей, для организаций – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей, - сообщили в минприроды Мурманской области.

Будут усилены меры профилактики, в том числе проведение рейдов и патрулирования лесов.

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