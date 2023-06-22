Двое жителей Апатитов поднялись на Эльбрус с флагом Мурманской области

Двое жителей Апатитов, Иван Рогозин и Павел Титов, взошли на Эльбрус, подняв на вершине флаг Заполярья. Фото: Иван Рогозин / vk.com/ivrogozin

Двое жителей Апатитов, Иван Рогозин и Павел Титов, взошли на Эльбрус, подняв на вершине флаг Заполярья. Путь был непростой, пришлось идти сквозь сильный ветер и снег, но конечной точки северяне все же достигли.

- Восхождение посвящено 85-летию Мурманской области, - отметил один из путешественников, поделившись фотографией похода.

Напомним: весной житель Мурманской области достиг вершины Эльбруса за 11 часов.

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