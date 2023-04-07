Житель Мурманской области достиг вершины Эльбруса за 11 часов

Мужчина поднялся на высоту в 5642 метра над уровнем моря. Фото: Константин Аникин vk.com/4ekayluxury

Житель Мурманской области Константин Аникин покорил Эльбрус. Северянин добрался до западной вершины горы, на самую высочайшую точку Кавказа, Европы и России, за 11 часов.

- Высота 5642 метра над уровнем моря. Ослепительная красота и критическая нехватка кислорода. Сказать что это было очень тяжело ничего не сказать, но мы справились! Спасибо всем кто переживал, поддерживал, верил в меня. Мечтайте, ведь мечты сбываются! - отметил мужчина на своей странице в соцсетях.

Напомним: Владимир Путин поздравил Федора Конюхова с новым мировым рекордом.

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