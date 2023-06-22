Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2023 11:02

В Мурманской области за неделю подорожали морковь, лук и яблоки

Снизились цены на капусту
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

За неделю в Мурманской области выросли цены на некоторые продукты. В частности, подорожали морковь (на 5,2%), репчатый лук (на 3,3%), яблоки (на 3%). Также увеличилась стоимость сахара (на 1,2%).

Тем временем подешевели свежая белокочанная капуста (на 3,7%), цельное питьевое пастеризованное и стерилизованное молоко (соответственно на 2,4 и 1%), подсолнечное масло (на 1,7%), пшено (на 1,4%), сообщили Мурманскстате.

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним: Мурманская область вошла в топ-10 регионов по высоким доходам населения. Доля населения за чертой бедности в Заполярье составляет 8%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru