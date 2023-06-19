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НовостиОбщество19 июня 2023 14:23

Мурманская область вошла в топ-10 регионов по высоким доходам населения

Доля населения за чертой бедности в Заполярье составляет 8%
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Лучше всего дела с доходами обстоят в Ямало-Ненецком АО и Ненецком АО, а также в Москве.

Лучше всего дела с доходами обстоят в Ямало-Ненецком АО и Ненецком АО, а также в Москве.

Фото: Даниил ОПАРИН

РИА Новости составили рейтинг российских регионов по доходам населения. Мурманская область оказалась в лидерах, заняв десятое место.

Так, доля северян, живущих за чертой бедности, в Заполярье составляет 8% - этот показатель снизился на 1,3%, чем годом ранее.

Лучше всего дела с доходами обстоят в Ямало-Ненецком АО и Ненецком АО, а также в Москве. В аутсайдерах - Ингушетия и Тыва.

Напомним: Мурманская область вошла в топ-5 регионов по доступности покупки жилья.

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