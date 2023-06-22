В старейшей школе Мурманска спустя три года завершается капитальный ремонт

Школу также оснастят современным мультимедийным оборудованием. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске завершается капремонт старейшей школы города - СОШ №1 на улице Буркова. Обновлять учебное заведение начали еще в 2020 году, все делали практически с нуля.

- На данный момент завершены работы, связанные с капитальным ремонтом фасада, кровли, систем водоотвода, появилось современное наружное освещение. Обустроены спортивные площадки с тренажерами, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Школу также оснастят современным мультимедийным оборудованием. Учреждение распахнет свои двери 1 сентября этого года.

Напомним: в мурманской гимназии появятся химическая лаборатория и мобильный лингафонный кабинет.

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