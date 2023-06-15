В мурманской гимназии появятся химическая лаборатория и мобильный лингафонный кабинет

В мурманской гимназии №6 идут ремонтные работы в рамках проекта «Арктическая школа». Фото: Администрация города Мурманска

В мурманской гимназии №6 идут ремонтные работы в рамках проекта «Арктическая школа». Ход ремонта проверила заместитель администрации города Людмила Левченко.

- Продолжается закупка современного оборудования, которое поможет гимназистам с изучением самых разных предметов, начиная с химии и заканчивая географией. Это и химическая лаборатория, и мобильный лингафонный кабинет, - сообщили в мэрии.

Также обновят класс по направлению «Опорные площадки для подготовки к олимпиадам». Он станет не только учебной площадкой, но и исследовательской, направленной на развитие практических навыков ребят.

Напомним: в Мурманске по нацпроекту отремонтируют 18 участков дорог.

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