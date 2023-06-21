В Мурманской области появилась новая награда для педагогов

В Мурманской области учредили новую награду для педагогов - «Памятный адрес». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области учредили новую награду для педагогов - «Памятный адрес».

Согласно распоряжению минобрнауки региона, награждать будут сотрудников сферы образования, а также организации, которые внесли существенный вклад в развитие сферы образования, воспитания, опеки и попечительства Мурманской области.

Ходатайствовать о поощрении наградой могут органы власти, трудовые коллективы, инициативные группы граждан.

Напомним: Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан получил грамоту от губернатора.

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