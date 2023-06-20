Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан получил грамоту от губернатора

Решением Священного Синода в 2019 году назначен Преосвященным Мурманским и Мончегорским, главой Мурманской митрополии. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Андрей Чибис наградил почетной грамотой Мурманской области митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана.

В постановлении сообщается, что владыку поощрили за большой вклад в духовно-нравственное воспитание, заслуги в социально-культурной и общественной деятельности.

Митрофан (Алексей Баданин) окончил Высшее военно-морское командное училище, Военно-морскую академию им. Н.Г. Кузнецова, а затем Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

Служил на кораблях Северного Флота, в 2000 году принял монашеский постриг с именем Митрофан. С 2000 по 2013 годы был клириком Мурманской епархии Русской Православной Церкви, благочинным церквей Терского берега, настоятелем Успенского прихода села Варзуга, председатель комиссии по канонизации святых.

Решением Священного Синода в 2019 году назначен Преосвященным Мурманским и Мончегорским, главой Мурманской митрополии.

Напомним: в Мурманской области планируют учредить знак отличия для работников сферы молодежной политики».

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