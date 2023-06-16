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НовостиОбщество16 июня 2023 8:15

В Мурманской области планируют учредить знак отличия для работников сферы молодежной политики»

Инициатива проходит общественное обсуждение до 22 июня
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Обсуждение проекта будет идти до 22 июня на портале «Открытый электронный регион».

Обсуждение проекта будет идти до 22 июня на портале «Открытый электронный регион».

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области собираются учредить новый знак отличия - «Почетный работник сферы молодежной политики». С инициативой сделать такую награду выступил комитет молодежной политики региона.

Обсуждение проекта будет идти до 22 июня на портале «Открытый электронный регион».

- Награда является знаком отличия губернатора Мурманской области. Знак круглой формы будет изготовлен из томпака. По центру круга располагается герб Мурманской области. В центре знака - коричневый круг, внутри которого находится золотая чайка, - говорится в документах к проекту.

Получить такой знак отличия смогут работники сферы молодежной политики с опытом работы не менее пяти лет. Фото: openregion.gov-murman.ru/npa/489664/

Получить такой знак отличия смогут работники сферы молодежной политики с опытом работы не менее пяти лет. Фото: openregion.gov-murman.ru/npa/489664/

Получить такой знак отличия смогут работники сферы молодежной политики с опытом работы не менее пяти лет. Награждать будут за профессиональное мастерство и активную работу с молодежью, за эффективную разработку научно обоснованных программ и проектов, за развитие потенциала молодежи, за внедрение инновационных форм в работу с молодежью и за успешную подготовку специалистов.

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