В Мурманской области планируют учредить знак отличия для работников сферы молодежной политики»

Обсуждение проекта будет идти до 22 июня на портале «Открытый электронный регион». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области собираются учредить новый знак отличия - «Почетный работник сферы молодежной политики». С инициативой сделать такую награду выступил комитет молодежной политики региона.

Обсуждение проекта будет идти до 22 июня на портале «Открытый электронный регион».

- Награда является знаком отличия губернатора Мурманской области. Знак круглой формы будет изготовлен из томпака. По центру круга располагается герб Мурманской области. В центре знака - коричневый круг, внутри которого находится золотая чайка, - говорится в документах к проекту.

Получить такой знак отличия смогут работники сферы молодежной политики с опытом работы не менее пяти лет. Фото: openregion.gov-murman.ru/npa/489664/

Получить такой знак отличия смогут работники сферы молодежной политики с опытом работы не менее пяти лет. Награждать будут за профессиональное мастерство и активную работу с молодежью, за эффективную разработку научно обоснованных программ и проектов, за развитие потенциала молодежи, за внедрение инновационных форм в работу с молодежью и за успешную подготовку специалистов.

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