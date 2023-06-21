С мая в Мурманской области пожарные выезжали на палы травы 85 раз

С мая в Мурманской области установлен пожароопасный сезон. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С мая в Мурманской области установлен пожароопасный сезон. Северянам не раз говорили, что пал травы - мероприятие опасное, из-за него часто случаются серьезное пожары, когда огонь перекидывается на постройки и деревья. Но не все относятся к этому предупреждению серьезно.

— С мая пожарно-спасательные подразделения региона на ликвидацию палов травы выезжали 85 раз. Площади возгораний сухой травы разные - от 10 до 1000 кв.м, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: в 2022 году в Мурманской области выписали штрафов за лесные пожары на 203,5 тысячи рублей.

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