В 2022 году в Мурманской области выписали штрафов за лесные пожары на 203,5 тысячи рублей

В 52 случаях нарушения допустили физические лица, в 4 случаях – должностные. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 20 мая в Мурманской области установлен пожароопасный сезон. Первые лесные пожары и возгорания из-за пала травы уже случились.

Так, в Кандалакшском районе ликвидировали два возгорания на землях лесного фонда общей площадью 4,5 га. Предварительная причина лесных пожаров - неосторожные действия местного населения. Еще один пожар случился в Кольском районе на площади 13,84 га.

— В 2022 году при проведении федерального государственного лесного контроля и лесной охраны государственные лесные инспекторы на землях лесного фонда выявили 56 нарушений требований правил пожарной безопасности в лесах. В 52 случаях нарушения допустили физические лица, в 4 случаях – должностные. Материалы в отношении должностных лиц составлены органами прокуратуры и рассмотрены и министерством. Общая сумма назначенных административных штрафов составила 203,5 тысячи рублей, - сообщили «КП»-Мурманск» в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Северянам напоминают, что о лесном пожаре можно сообщить по телефонам: 8 (800) 100-94-00; 8 (911) 338-61-31; 112.

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