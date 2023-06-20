В Туломе появился четырехзвездочный купольный кемпинг-отель

Проект обошелся в более, чем 20 миллионов рублей. Фото: Правительство Мурманской области

В Туломе по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» построили четырехзвездочный кемпинг-отель, он уже готов принимать гостей. Проект обошелся в более, чем 20 миллионов рублей.

- Запущена часть номеров с индивидуальными чанами и кафе, где туристам предлагается завтрак, который включен в стоимость номера, - сообщает комитет по туризму Мурманской области.

В отеле расположится спорткомплекс, бассейн, зоны спа, а также оздоровительный центр.

Напомним: в историческом здании Кировска открылся трехзвездочный сетевой спа-отель.

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