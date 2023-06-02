В историческом здании Кировска открылся трехзвездочный сетевой спа-отель

В двухэтажном здании провели реконструкцию, увеличив его площадь до 1408 квадратных метров. Фото: gov-murman.ru/
В историческом здании Кировска у подножия Хибин открылся трехзвездочный сетевой спа-отель. Гостиницу создал резидент Арктической зоны РФ.
В двухэтажном здании провели реконструкцию, увеличив его площадь до 1408 квадратных метров. Отель состоит из 45 номеров различных категорий - от эконома до делюкса.
- Считаю, что нам удалось соблюсти концепцию, в основу которой была положена легенда о мифической северной стране Гиперборее. Мотивы нашли свое воплощение в стиле и атмосфере пространства, которое отражает неповторимость нашей Арктики, – рассказала гендиректор ООО «Сокрома недвижимость» Дарья Ковалевская.
В апартаментах отеля есть гостиная, индивидуальная кухня, спальная зона, теплые полы и санузел, интернет, телевизор. В отеле также оборудована прачечная, а для горнолыжников предусмотрены системы хранения и сушки инвентаря.
Осенью здесь откроют СПА с русской парной, фито-зоной, хаммамом и солевой комнатой. Также построят отдельный ресторан с аутентичной арктической кухней.
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