Прокуратура проводит проверку из-за ДТП с семью пострадавшими у «Долины Славы»

В аварии пострадали пять человек, в том числе два ребенка. Всех их госпитализировали. Фото: ГИБДД

В 10.30 20 июня у мемориального комплекса «Долина Славы» в Мурманской области произошло ДТП с семью пострадавшими.

- По предварительной информации, на 1458 километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля «ВАЗ» при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю Volvo, который ехал во встречном направлении, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

В аварии пострадали пять человек, в том числе два ребенка. Всех их госпитализировали.

- Прокуратура Кольского района поставила на контроль расследование обстоятельств ДТП, а также установление причин и условий произошедшего, - сообщили в областной прокуратуре.

Напомним: под Апатитами 18-летний водитель попал в страшное ДТП из-за трех лосей.

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