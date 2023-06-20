Новым начальником погрануправления ФСБ России по Республике Карелия стал Сергей Попов. Фото: Правительство Мурманской области

Погрануправление ФСБ России по Республике Карелия возглавил Сергей Попов - в должность начальника он вступил в мае этого года согласно Указу Президента РФ.

С ним встретился губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона пожелал новому руководителю успехов в деле охраны госграницы на территориях Карелии и Мурманской области.

- Сергей Юрьевич имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В пограничном управлении по Республике Карелия военную службу проходит с 2017 года. За безупречную службу награжден государственными и ведомственными наградами, - сообщили в правительстве региона.

Напомним: новым начальником УМВД России по Мурманску стал полковник полиции Александр Талалаев.

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