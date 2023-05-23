Новым начальником УМВД России по Мурманску стал полковник полиции Александр Талалаев

В последние годы Александр Талалаев был начальником отдела полиции по ЗАТО Североморск и г. Островной. Фото: УМВД по Мурманской области

В УМВД России по городу Мурманску назначили нового начальника. Должность руководителя ведомства занял полковник полиции Александр Талалаев.

- Александр Николаевич родился 5 мая 1980 года. Окончил Калининградский юридический институт МВД России и Академию управления МВД России, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

С 2001 года работал в органах полиции Мурманской области. В последние годы руководил МО МВД России «Оленегорский», был начальником отдела полиции по ЗАТО Североморск и ЗАТО Островной.

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