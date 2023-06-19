3,5 тысячи выпускников посетят фестиваль «Арктический берег» в Коле

24 июня на Поморской набережной в Коле пройдет масштабный праздник для выпускников - фестиваль «Арктический берег». Фото: Правительство Мурманской области

24 июня на Поморской набережной в Коле пройдет масштабный праздник для выпускников - фестиваль «Арктический берег». Как сообщил губернатор Андрей Чибис, мероприятие объединит 3,5 тысячи ребят 9 и 11 классов со всей Мурманской области.

- В программе - работа интерактивных площадок, выступление заполярных артистов и приглашенных исполнителей на главной сцене, - сообщили в правительстве региона.

Также на празднике откроют площадку «Куда пойти учиться», на которой выпускники смогут получить важную информацию о тех возможностях, которые дают колледжи региона и Мурманский арктический университет.

Напомним: две мурманские выпускницы получили 100 баллов за ЕГЭ по литературе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru