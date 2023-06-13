Две мурманские выпускницы получили 100 баллов за ЕГЭ по литературе

Две школьницы из Мурманска сдали ЕГЭ по литературе на максимум баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске две выпускницы набрали максимальный балл по результатам ЕГЭ по литературе. Так, 100-балльницами стали Ирина Забелина и Дарья Пахомова, которые учились в гимназии №2.

- Их наставник - Ирина Викторовна Страшнова, учитель русского языка и литературы, победитель регионального конкурса профессионального мастерства педагогов «Учитель Мурманской области - 2023». От всей души поздравляю! - отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Основной период экзаменов завершится 20 июня.

Напомним: на Поморской набережной в Коле 24 июня пройдет фестиваль выпускников «Арктический берег».

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