На Поморской набережной в Коле 24 июня пройдет фестиваль выпускников «Арктический берег»

В прошлом году фестиваль объединил более 2,5 тысячи выпускников со всей Мурманской области. Фото: vk.com/akolr51

В Коле на Поморской набережной 24 июня состоится фестиваль для выпускников «Арктический берег». Как и в прошлом году, учащихся девятых и одиннадцатых классов трансфером доставят на праздник со всех уголков региона.

- Для ребят организуют разноплановую музыкальную программу, выступление приглашенного гостя и множество интерактивных площадок. Наряду с главной сценой будет открыта еще одна одна, чтобы сделать музыкальную составляющую еще масштабнее, - сообщили в администрации Кольского района.

В прошлом году фестиваль объединил более 2,5 тысячи выпускников со всей Мурманской области.

Напомним: ключевым событием «Последнего звонка» в Мурманске станет Фестиваль молодежных субкультур.

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